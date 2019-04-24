В Ливии похитили заместителя министра обороны

Похищение произошло еще в понедельник вечером

Фото: AFP

Неизвестные вооруженные лица похитили в столице страны заместителя министра обороны правительства национального согласия.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственный источник.

"В столице Ливии Триполи неизвестные вооруженные лица похитили заместителя министра обороны признанного ООН правительства национального согласия", – говорится в сообщении.

Читайте также Ливийская национальная армия начала вторую фазу наступления на Триполи

Отмечается, что похищение произошло еще в понедельник вечером. Однако в правительстве до сих пор никак не прокомментировали инцидент.

Напомним, в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

4 апреля ливийский фельдмаршал Халифа Хатар объявил о начале наступления Ливийской национальной армии на столицу страны под предлогом очищения Триполи от террористов.

На этом фоне пригороды Триполи покинули уже более 2,8 тыс. человек. В то же время, некоторые жители не могут покинуть опасные зоны из-за боев, и к ним не могут получить доступ службы экстренной помощи.

По меньшей мере 254 человек погибли, более 1,2 тыс. получили ранения в результате боевых действий окрестностях Триполи. Об этом сообщило ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Ливии похитили заместителя министра обороны". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"