Турция истребляет российские ЗРК "Панцирь" в Ливии: видео

В Ливии, где раньше поддерживаемую Кремлем Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара выбили с базы под Триполи, продолжаются ожесточенные бои.

Как сообщил 21 мая представитель международно признанного Правительства национального согласия Мохаммед Гононо, бойцы ПНС атаковали войска Хафтара на востоке страны и уничтожили шесть систем ПВО, которые ему передала Россия.

Видео уничтожения российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", один из которых ранее достался в качестве военного трофея, сняли на видео.

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ЗРПК был уничтожен при помощи турецкого беспилотника в районе города Тархуна, который наемники Хафтара используют в качестве логистического центра и командного штаба.

Другой "Панцирь" созданный Турцией дрон уничтожил в районе Вишке к югу от города Сирт.

Путчисты из ЛНА также сообщили об ударах по противникам – в результате атаки возле расположенного в 80 км от Триполи города Гарьян погибли десятки военнослужащих, а более 20 единиц военной техники было уничтожено.

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Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Турции уничтожили российский "Панцирь-С1" в Сирии.

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