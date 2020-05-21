Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,59
29,14
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Турция истребляет российские ЗРК "Панцирь" в Ливии: видео

21 мая, 13:00

Станислав Кожемякин

Ракетные комплексы оказались беспомощными против турецких беспилотников

В Ливии, где раньше поддерживаемую Кремлем Ливийскую национальную армию Халифы Хафтара выбили с базы под Триполи, продолжаются ожесточенные бои.

Как сообщил 21 мая представитель международно признанного Правительства национального согласия Мохаммед Гононо, бойцы ПНС атаковали войска Хафтара на востоке страны и уничтожили шесть систем ПВО, которые ему передала Россия.

Видео уничтожения российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", один из которых ранее достался в качестве военного трофея, сняли на видео.

Реклама

ЗРПК был уничтожен при помощи турецкого беспилотника в районе города Тархуна, который наемники Хафтара используют в качестве логистического центра и командного штаба.

Другой "Панцирь" созданный Турцией дрон уничтожил в районе Вишке к югу от города Сирт.

В тренде
Белые тапочки под Белым домом: в США прошла трогательная акция памяти погибших от COVID-19 медиков (фото)

Путчисты из ЛНА также сообщили об ударах по противникам – в результате атаки возле расположенного в 80 км от Триполи города Гарьян погибли десятки военнослужащих, а более 20 единиц военной техники было уничтожено.

Реклама

Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Турции уничтожили российский "Панцирь-С1" в Сирии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ливия Триполи гражданская война Панцирь-С1

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 21 мая
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 21 маяЕвросоюз
Украина хочет частично ограничить безвиз с Беларусью
Украина хочет частично ограничить безвиз с БеларусьюУкраина
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптом
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптомДругие страны
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человек
Новая вспышка COVID-19 в Китае отправила на карантин свыше 100 млн человекДругие страны
Путин цинично ответил на газовое предложение Лукашенко
Путин цинично ответил на газовое предложение ЛукашенкоЭкономика
Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео
Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видеоFun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...