В Лондоне муж убил жену из-за коронавируса

Женщина хотела выселить из дома своего супруга из-за его болезни

В Великобритании, премьер-министр которой ранее излечился от коронавирусной болезни, мужчина признался в убийстве собственной жены, которая требовала от него съехать с их квартиры из-за заражения коронавирусом.

Как сообщает Daily Mail, преступление произошло в Лондоне 6 апреля.

О случившемся стало известно после того, как соседи 66-летнего Хуссейна Эгала и 57-летней Марьян Исмаил услышали крики и ругань из их дома и сообщили в полицию. По прибытии правоохранители обнаружили тело женщины с множественными травмами и задержали ее мужа.

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14 апреля мужчина предстал перед судом по видеосвязи и рассказал свою версию событий: якобы жена узнала, что он инфицирован коронавирусом, и просила его съехать. На этой почве они поссорились – конфликт перешел в драку, в ходе которой Хуссейн забил свою супругу насмерть.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Следующее заседание по данному делу назначено на июнь.

Стоит отметить, что по состоянию на 15 апреля, согласно официальной информации, в Соединенном Королевстве насчитывается более 94,8 тысячи инфицированных коронавирусом, из которых более 12 тысяч скончались.

Также сообщалось, что на фоне карантина и запрета на прогулки в Великобритании в ботаническом саду города Кембриджа начали проводить онлайн-экскурсии. Как это происходит, смотрите в видеосюжете:

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