В Мексике неизвестные напали на верующих: погибли 12 человек

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На севере Мексики неизвестные напали на группу мормонов. Погибли 12 человек, сообщают местные СМИ.

Как выяснилось, когда было совершено нападение, члены религиозной общины на трех автомобилях ехали из района Бависпе в штате Сонора в муниципалитет Галеано в штате Чиуауа. Среди погибших – три женщины и девять детей. Еще пятеро несовершеннолетних пропали без вести.

Пока что о возможных мотивах расправы ничего не известно. Официального подтверждения о числе погибших пока не поступало, но в министерстве общественной безопасности и защиты граждан рассказали, что в Бависпе повысили меры безопасности.

Напомним, не так давно четырнадцать полицейских погибли, трое ранены в перестрелке в штате Мичоакан на юго-западе Мексики. В нападении на правоохранителей подозревают мощный наркокартель "Халиско".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Мексике жители Лас-Маргаритас привязали своего мэра к внедорожнику и проволокли по улицам. Так жители городка наказали за невыполненные обещания – мэр не отремонтировал дорогу. Полицейским удалось отбить чиновника у толпы.

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