В Мексике неизвестные напали на верующих: погибли 12 человек

На севере Мексики неизвестные напали на группу мормонов. Погибли 12 человек, сообщают местные СМИ.
Как выяснилось, когда было совершено нападение, члены религиозной общины на трех автомобилях ехали из района Бависпе в штате Сонора в муниципалитет Галеано в штате Чиуауа. Среди погибших – три женщины и девять детей. Еще пятеро несовершеннолетних пропали без вести.
Пока что о возможных мотивах расправы ничего не известно. Официального подтверждения о числе погибших пока не поступало, но в министерстве общественной безопасности и защиты граждан рассказали, что в Бависпе повысили меры безопасности.
Напомним, не так давно четырнадцать полицейских погибли, трое ранены в перестрелке в штате Мичоакан на юго-западе Мексики. В нападении на правоохранителей подозревают мощный наркокартель "Халиско".
Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Мексике жители Лас-Маргаритас привязали своего мэра к внедорожнику и проволокли по улицам. Так жители городка наказали за невыполненные обещания – мэр не отремонтировал дорогу. Полицейским удалось отбить чиновника у толпы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк