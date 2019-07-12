В Мексике оползень убил детей, праздновавших выпускной

В потоке грязи и породы погибли семь человек, все – члены одной семьи

Трагедия в Мексике. Семь человек, все – члены одной семьи, погибли из-за оползня. Среди жертв – четверо детей.

После продолжительных дождей поток грязи и породы сошел на один из домов в городе Санто Тома Шаутли. В помещении праздновали выпускной в начальной школе. Выжить удалось двум детям, их госпитализировали. Местные власти эвакуировали жителей еще двух домов, расположенных поблизости.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере пять человек погибли, более 50 человек пропали без вести в результате оползней, происшедших во вторник на востоке страны. Оползни, вызванные ливневыми дождями, произошли в округе Будуда в Восточной области Уганды. В результате этого стихийного бедствия были разрушены более 150 домов, передает газета.

А в индонезийской провинции Папуа в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, погибли 77 человек. Кроме того, из-за стихийного бедствия пострадали 116 человек. Спасательные операции в провинции продолжаются.

Кроме того, сообщалось о мощном шторме, который ранее в марте обрушился на американский штат Калифорния. Во время бури метеорологи насчитали более двух тысяч молний за пять минут, что стало новым рекордом за всю историю наблюдений.

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