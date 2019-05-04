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В Мексике полиция задержала подозреваемого в убийстве 14 человек на семейном празднике

4 мая, 03:53

Ожидается, что в ближайшее время он будет доставлен в столицу страны

Фото: Pixabay

Сотрудники мексиканской прокуратуры задержали предполагаемого организатора убийства 14 человек на семейном празднике в штате Веракрус 19 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Куитлауак Гарсиа.

Преступник по кличке Лысый, полное имя которого не разглашается, был схвачен в районе нефтеперерабатывающего комплекса "Пахаритос" в Веракрусе. Ожидается, что в ближайшее время он будет доставлен в столицу страны.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В прошлом году в стране были убиты свыше 33,3 тыс. человек, в текущем году ситуация продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по март жертвами преступников стали свыше 8,73 тыс. человек, почти на 9% больше, чем за тот же период 2018 года. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия.

В начале апреля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал трудности в борьбе с преступностью и сообщил, что властям придется потратить больше времени, чем они предполагали, чтобы повысить уровень безопасности.

Так, недавно в Мексике произошло вооруженное столкновение между наркоторговцами. Во время перестрелки был убит один человек, еще трое получили ранения. Властям удалось поймать нескольких преступников, пытавшихся скрыться с места происшествия на угнанном автомобиле.

А тем временем в украинской столице в результате конфликта со стрельбой на улице Круглоуниверситетской, 7, где произошла очередная пьяная массовая стычка, погиб мужчина. По предварительным данным, стрелка задержали, однако официальной информации от правоохранителей пока не поступало. Обстоятельства и детали ЧП выясняются.


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Тег Мексика, полиция, насилие, расстрел, силовики, убили

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Источник:

ТАСС

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