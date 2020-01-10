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В Мексике снова проснулся вулкан Попокатепетль: яркое видео

10 января, 11:37

Один из крупнейших вулканов в мире "выдохнул" два многокилометровых столба пыли и дыма

Один из самых крупных вулканов в мире – мексиканский Попокатепетль – снова дал людям о себе знать. Уже как минимум во второй раз за последние две недели.

Как сообщает watchers.news, 9 декабря гора выдала два облака вулканического пепла – на высоту в 9,1 км и на 11,3 км. Кроме того, раскаленные обломки разлетелись на километр от кратера.

В целом, в течение дня было зарегистрировано более 250 "выдохов" из водяного пара, вулканических газов и золы, а также спровоцированное вулканом землетрясение магнитудой 1,4.

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Власти Мексики объявили "желтый", средний, уровень опасности. В связи с этим местный Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий призвал людей не приближаться к вулкану и к его кратеру в частности.

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Вулкан Попокатепетль является вторым по величине в Мексике, его высота над уровнем моря – 5 426 метров. Он расположен в 50 километрах от столицы страны – Мехико.

Напомним, в августе огненная гора в очередной раз продемонстрировала свою мощь – Попокатепетль выбросил на километровую высоту в небо столб пепла, водяного пара и газов, после чего устроил другое зрелище и разбросал вокруг себя раскаленные камни.

А месяцем ранее в Перу случилось извержение вулкана Убинас. В связи с этим национальный Институт геологии и металлургии рекомендовал начать незамедлительную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Власти страны ввели чрезвычайное положение на 60 дней в трех южных департаментах страны, где проживают примерно 30 тысяч человек.

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Мексика вулкан извержение Попокатепетль

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