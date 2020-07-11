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В Мексике загорелся самолет с кокаином (видео)

11 июля, 03:32

Елена Вус Елена Вус

Неподалеку обнаружили грузовик с 390 килограммами кокаина

В Мексике, где ранее нашли грузовик с расстрелянными людьми и запиской, на одном из шоссе на юге страны сразу после посадки загорелся самолет, использовавшийся для нелегальной перевозки наркотиков. Причины возгорания самолета не называются.

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Об этом сообщает BBC.

По предварительным данным, на борту перевозились наркотики – в штате Кинтана-Роо неподалеку обнаружили грузовик с 390 килограммами кокаина.

Ранее в Польше, где в прошлом году перехватили контрабанду из почти двух тонн кокаина, установлен новый рекорд наркотрафика. По словам премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, было обнаружено кокаина общей стоимостью 3 млрд злотых (около 800 млн долларов. – Ред.), который можно было разделить на 1 млн доз. Наркотический груз предназначался не только для поляков, но также для Германии и скандинавских стран.

Ранее мы писали о том, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина.Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

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