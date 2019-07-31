В мае их было более 144 тысяч

Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

В Мексике заявили, что число мигрантов у границы с США с мая сократилось на 40% https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 2019-07-31T04:21:06+03:00 Другие страны В мае их было более 144 тысяч

Количество мигрантов, достигших границы Мексики с США, с мая сократилось почти на 40% благодаря усилиям латиноамериканской страны по регулированию миграционных процессов. Об этом заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

"По нашим оценкам, за этот месяц мы имеем более 87 тыс. мигрантов, которые достигли северной границы страны, в мае их было более 144 тыс. Это значительное сокращение", — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее Конгресс США утвердил инициативу, которая предусматривает выделение средств на продукты питания, жилье и медицинское обслуживание мигрантов.

Ранее президент США Дональд Трамп похвалил американских законодателей за "отлично проделанную работу" по одобрению инициативы. "Спасибо также Мексике за оказание помощи по борьбе с нелегальной иммиграцией — огромная разница!" — написал президент, отмечая принимаемые Мехико в последнее время усилия в этой сфере.

Напомним, мы писали, что не менее 14 тысяч нелегальных мигрантов с начала года были вывезены из США в Мексику на время рассмотрения американскими властями их запросов на предоставление убежища.

В то же время сообщалось, что Мексика не намерена оставаться исключительно транзитной страной для направляющихся в США мигрантов из других государств.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама