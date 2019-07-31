Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

В Мексике заявили, что число мигрантов у границы с США с мая сократилось на 40%

Сегодня, 04:21

В мае их было более 144 тысяч

Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

В Мексике заявили, что число мигрантов у границы с США с мая сократилось на 40% https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A1%D0%A8%D0%90,%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 Другие страны В мае их было более 144 тысяч

Количество мигрантов, достигших границы Мексики с США, с мая сократилось почти на 40% благодаря усилиям латиноамериканской страны по регулированию миграционных процессов. Об этом заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

"По нашим оценкам, за этот месяц мы имеем более 87 тыс. мигрантов, которые достигли северной границы страны, в мае их было более 144 тыс. Это значительное сокращение", — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее Конгресс США утвердил инициативу, которая предусматривает выделение средств на продукты питания, жилье и медицинское обслуживание мигрантов.

В тренде
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
"Александрия" новый сезон начинает матчем с "Шахтером"

Ранее президент США Дональд Трамп похвалил американских законодателей за "отлично проделанную работу" по одобрению инициативы. "Спасибо также Мексике за оказание помощи по борьбе с нелегальной иммиграцией — огромная разница!" — написал президент, отмечая принимаемые Мехико в последнее время усилия в этой сфере.

Напомним, мы писали, что не менее 14 тысяч нелегальных мигрантов с начала года были вывезены из США в Мексику на время рассмотрения американскими властями их запросов на предоставление убежища.

В то же время сообщалось, что Мексика не намерена оставаться исключительно транзитной страной для направляющихся в США мигрантов из других государств.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Мексика США мигранты

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Женщина, которую целиком проглотила гигантская змея, осталась жива (видео)
Женщина, которую целиком проглотила гигантская змея, осталась жива (видео)Другие страны
Рекорд за два тысячелетия: метеорологи встревожены глобальной жарой
Рекорд за два тысячелетия: метеорологи встревожены глобальной жаройДругие страны
В Индии появился на свет необычный ребенок
В Индии появился на свет необычный ребенокДругие страны
Маленькие бабуины подружились с собакой и котом
Маленькие бабуины подружились с собакой и котомДругие страны
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляков
Семья гастарбайтера из Прикарпатья, которого вывезли в лес умирать, получила помощь от поляковЗапад
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температур
Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температурУкраина