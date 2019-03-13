В метре над головой: в Гватемале самолет чуть не рухнул на толпу людей
Выполняя "мертвую петлю" у пилотажного самолета отказал двигатель и рухнул на глазах сотен зрителей
В гватемальском городе Эскуинтла произошла авиакатастрофа – рухнул пилотажный самолет North American T-28 Trojan, в результате чего погибли два человека.
Крушение случилось во время авиашоу, которое проходило в центральной части страны. Как видно на видео, опубликованных с места событий, самолет упал, исполняя очередной воздушный пируэт – во время "мертвой петли" у него отказал двигатель.
Жертвами крушения стали два пилота – 55-летний Пабло Гийен и 54-летний Эдуардо Ибаргуэн. Они оба скончались после госпитализации. Любопытно, что для Ибаргуэна это стало уже третьим крушением – два предыдущих, в 2015 и 2017 годах, он пережил.
Стоит отметить, что случившееся могло иметь куда более трагический масштаб, поскольку самолет пролетел в считанных метрах над зрителями.
Ранее мы сообщали о крушении самолета во время авиашоу в австрийском Зальцбурге - выполняя полет над поверхностью озера, воздушное судно сперва задело водную гладь левым крылом, после чего полностью упало в водоем.
Кроме того, сообщалось, что прошлым летом пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадской провинции Британская Колумбия.
Мы также писали об авиакатастрофе в индийском городе Бенгалуру, где во время выполнения фигур высшего пилотажа столкнулись и рухнули самолеты авиационно-пилотажной группы индийских ВВС "Сурья Киран".
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