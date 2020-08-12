В Минске уничтожили мемориал на месте гибели протестующего: цветы несут снова (фото)

В Минске неизвестные подчистую убрали горы цветов с места, где был убит демонстрант

В Минске восстанавливают стихийный мемориал на месте гибели участника антиправительственных протестов, которые охватили не только столицу, но и другие города Беларуси после объявления результатов президентских выборов.

Реклама

Накануне возле станции метро "Пушкинская" прохожие начали сносить цветы туда, где в результате ночных столкновений со спецназом погиб протестующий. В белорусском Министерстве внутренних дел пока не называли его имя, известно лишь, что он уроженец и житель Минска.

Очевидцы утверждают, что практически весь забор, ограждающий тротуар от проезжей части возле метро был украшен цветами, но утром, как сообщает TUT.by, на этом месте не осталось и следа от мемориала.

Читайте также: Третья ночь протестов: как начинались и чем закончились противостояния в Беларуси

При этом местные дворники утверждают, что цветы убирали не они. Кто, в таком случае, уничтожил мемориал – неизвестно. Несмотря на это, 12 августа люди снова начали нести сюда цветы, преимущественно белые и красные, что символизирует предыдущий флаг Беларуси.

Реклама

Стоит отметить, что, по версии властей, в руках у демонстранта сработало взрывное устройство. Очевидец опроверг представленную силовиками версию трагедии. По его словам, перед смертью демонстранта взрыва не было.

Кроме того, в этот же день в Минске устроили женскую акцию протеста – в знак солидарности с пострадавшими демонстрантами порядка 250 представительниц прекрасного пола в белом и с цветами взялись за руки, выстроившись в длинную цепочку в районе Комаровки.

Вскоре на место проведения акции пришли милиционеры стали в рупор призывать собравшихся разойтись, пригрозив "установленной законом ответственностью", пишет TUT.by. Участницы акции бросили цветы и стали кричать "Милиция – убийцы".

Видео: Наша Нiва/Telegram

Реклама

Напомним, что беспорядки в Беларуси длятся уже третий день. Крупнейшие акции прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. При этом полиция применяет против демонстрантов водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и прочие спецсредства. Тысячи человек были задержаны.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама