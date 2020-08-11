Власти Беларуси погибшего на протестах назвали убийцей, но люди несут цветы (фото)

На месте гибели участника антиправительственных протестов в центре Минска организовали стихийный мемориал.

Реклама

Как сообщает TUT.by, прохожие вставляют цветы в металлический забор возле станции метро "Пушкинская" в белорусской столице. При этом проезжающие мимо машины сигналят.

"Первым выбросил гвоздики человек из окна автомобиля — просто бросил их из окна. Потом приехал таксист с цветами, потом стали подходить люди", – цитирует издание местную жительницу.

При этом в государственных СМИ Беларуси и, в частности, SB.by утверждают об установлении личности погибшего. Якобы им оказался "уголовник, который ранее был осужден за убийство". Никакие факты при этом не приводятся, а имя жертвы не раскрывается. Известно лишь, что он уроженец и житель Минска.

В тренде Вооруженный ОМОН запугал людей: жители Беларуси рассказали о подавлении протестов

Реклама

Читайте также: "Не хочу крови и насилия": Тихановская признала победу Лукашенко (видео)

Стоит отметить, что, по версии властей, в руках у демонстранта сработало взрывное устройство. Оппозиционные каналы считают, что он, вероятно, погиб в результате взрыва гранаты в непосредственной близости. Этот момент видно на следующем видео:

Видео: Nexta/Telegra

Напомним, что беспорядки в Беларуси начались после завершения президентских выборов 9 августа. Крупнейшие акции прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. При этом полиция применяет против демонстрантов водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и прочие спецсредства. Тысячи человек были задержаны.

ЦИК сообщает о победе действующего президента Александра Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская сбежала из страны в соседнюю Литву.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама