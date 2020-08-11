Власти Беларуси погибшего на протестах назвали убийцей, но люди несут цветы (фото)

На месте гибели участника антиправительственных протестов в центре Минска организовали стихийный мемориал.
Как сообщает TUT.by, прохожие вставляют цветы в металлический забор возле станции метро "Пушкинская" в белорусской столице. При этом проезжающие мимо машины сигналят.
"Первым выбросил гвоздики человек из окна автомобиля — просто бросил их из окна. Потом приехал таксист с цветами, потом стали подходить люди", – цитирует издание местную жительницу.
При этом в государственных СМИ Беларуси и, в частности, SB.by утверждают об установлении личности погибшего. Якобы им оказался "уголовник, который ранее был осужден за убийство". Никакие факты при этом не приводятся, а имя жертвы не раскрывается. Известно лишь, что он уроженец и житель Минска.
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Стоит отметить, что, по версии властей, в руках у демонстранта сработало взрывное устройство. Оппозиционные каналы считают, что он, вероятно, погиб в результате взрыва гранаты в непосредственной близости. Этот момент видно на следующем видео:
Напомним, что беспорядки в Беларуси начались после завершения президентских выборов 9 августа. Крупнейшие акции прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. При этом полиция применяет против демонстрантов водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и прочие спецсредства. Тысячи человек были задержаны.
ЦИК сообщает о победе действующего президента Александра Лукашенко. Его главная соперница Светлана Тихановская сбежала из страны в соседнюю Литву.
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