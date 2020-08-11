"Взрыва не было": о гибели участника протестов в Минске рассказал очевидец

Причиной гибели участника антиправительственного протеста в Минске было не взрывное устройство – обнародованная властями версия не соответствует действительности.

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Об этом сообщает портал TUT.by, ссылаясь на очевидца, который наблюдал за беспорядками возле станции метро "Пушкинская", где 11 августа и погиб мужчина.

"Парень, который предположительно после погиб, выбежал вперед к цепи ОМОНа. И он что-то в руке держал, замахнулся что-то бросать, но не бросил, согнулся и упал. Взрыва там никакого не было: он скорчился и упал. К нему сразу подошли несколько омоновцев и его унесли", – утверждает собеседник издания.

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В руке демонстранта перед его смертью ничего не взрывалось – он упал после того, как "со стороны ОМОНа на центр перекрестка кто-то швырнул что-то в виде полусферы и из нее в разные стороны начали вылетать какие-то заряды".

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Напомним, что на месте гибели протестующего в белорусской столице уже образовался стихийный мемориал: прохожие вставляют цветы в металлический забор возле станции метро "Пушкинская", а проезжающие мимо машины сигналят.

Как заявили ранее в МВД Беларуси, причиной гибели демонстранта стало взрывное устройство, которое сработало в его руках. А государственные СМИ утверждают, что ранее демонстрант был осужден за убийство, но подтверждающие эту версию факты не были приведены, а имя жертвы не раскрыли.

Напомним, по окончании выборов президента Беларусь охватили массовые протесты, которые переросли в противостояние демонстрантов с ОМОНом. Полиция применила водометы, шумовые гранаты, слезоточивый газ и прочие спецсредства. Количество задержанных измеряется тысячами. Также известно о десятках пострадавших как среди правоохранителей, так и среди протестующих.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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