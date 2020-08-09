В Минске задержали еще одного члена штаба главной соперницы Лукашенко

Вечером 8 августа в Минске, где начали задерживать участников акции оппозиции, силовики задержали и члена объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Колесникову.

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Об этом сообщает штаб кандидата, передает TUT.by.

Колесникову задержали около штаба, причину задержания не назвали.

"Когда сели в машину и начали выезжать с парковки, дорогу заблокировал серебристый микроавтобус. Оттуда вышли представители милиции. Марию силой отвели в бус и уехали", – сообщил в штабе Тихановской.

Однако уже В 23.05 адвокат сообщил, что Марию Колесникову отпустили.

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"Сотрудники сказали, что ее перепутали с другим человеком. Марию подвезли к месту ужина и извинились", — пояснили в штабе Тихановской.

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Ранее в столице Беларуси задержали Марию Мороз, главу предвыборного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской. Как рассказала приближенная Тихановской Ольга Ковалькова, Марию Мороз задержали возле офиса избирательного штаба. По словам Ковальковой, Мороз была задержана, когда она была вместе с Тихановской. Ее доставили в РУВД Фрунзенского района Минска, а затем перевели в центр изоляции правонарушителей. Ее обвиняют в административном правонарушении.

Кроме того, не выходит на связь доверенное лицо Тихановской Олег Моисеев, который был вызван на беседу в правоохранительные органы.

Сама же кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская из соображений безопасности покинула свою квартиру в Минске, но находится в столице среди членов своего штаба, сообщает ТАСС.

"Ничего экстраординарного не происходит, после задержания двух своих основных помощников Светлана Тихановская была вынуждена покинуть свою квартиру, она в Минске и сейчас находится в окружении членов штаба и журналистов, ей организовали отдельную комнату", — сообщила пресс-секретарь кандидата Анна Красулина. По ее словам, планы на воскресенье Тихановской не меняются.

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Как известно, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. С 4 по 8 августа проходит досрочное голосование.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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