В Минске задержали российских журналистов оппозиционного канала

В Минске в день голосования за президента Беларуси задержали журналистов оппозиционного российского телеканала "Дождь".

Реклама

"В Минске задержаны наши корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении", – говорится в telegram-канале "Дождя".

Момент задержания медийщиков попал на фото. Выяснилось, что задержали их после общение с представительницей белорусской оппозиции.

"Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала Дождю, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице", – добавляют на "Дожде".

В тренде Выборы в Беларуси: избирателей предупреждают о заранее испорченных бюллетенях

Реклама

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территорию страны не пустили 170 человек с "поддельными документами", поскольку цель их визита была неясна.

Напомним, 7 августа в Минске были задержаны двое украинских журналистов, а также гражданин России Юрий Баранюк и белорус Роман Васюкович. Официальная причина – отсутствие аккредитации у издания "Настоящее время". После задержания в отеле их отвезли в Московский РУВД Минска.

Журналистов депортировали за два дня до президентских выборов в Беларуси, которые проходят 9 августа. Чем они особенные и почему после них ЕС угрожает ввести новые санкции против Минска, читайте в нашем материале "Последний диктатор Европы: судьба Лукашенко после выборов в Беларуси и последствия для Украины".

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама