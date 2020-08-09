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В Минске задержали российских журналистов оппозиционного канала

9 августа, 14:31

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Медийщики общались с представительницей белорусской оппозиции

В Минске в день голосования за президента Беларуси задержали журналистов оппозиционного российского телеканала "Дождь".

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"В Минске задержаны наши корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении", – говорится в telegram-канале "Дождя".

Момент задержания медийщиков попал на фото. Выяснилось, что задержали их после общение с представительницей белорусской оппозиции.

"Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико, соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала Дождю, что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице", – добавляют на "Дожде".

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Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на территорию страны не пустили 170 человек с "поддельными документами", поскольку цель их визита была неясна.

Напомним, 7 августа в Минске были задержаны двое украинских журналистов, а также гражданин России Юрий Баранюк и белорус Роман Васюкович. Официальная причина – отсутствие аккредитации у издания "Настоящее время". После задержания в отеле их отвезли в Московский РУВД Минска.

Журналистов депортировали за два дня до президентских выборов в Беларуси, которые проходят 9 августа. Чем они особенные и почему после них ЕС угрожает ввести новые санкции против Минска, читайте в нашем материале "Последний диктатор Европы: судьба Лукашенко после выборов в Беларуси и последствия для Украины".

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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Источник: Канал Дождь

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