Выборы в Беларуси состоялись: когда ждать первые результаты

Центризберком Беларуси заявил, что выборы президента можно считать состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила 54%.
Об этом сообщила председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, передает БЕЛТА.
"Выборы в стране состоялись. Более 54% избирателей приняли участие в голосовании", — сказала Ермошина.
Только в Минске по состоянию на 12 часов проголосовали меньше 50% избирателей, а в Гомельской и Могилевской областях явка превысила 60%.
Первые результаты выборов президента Беларуси ЦИК ждет уже вечером воскресенья. Также известно, что результаты национального экзит-пола опубликуют в 20:00 – после закрытия участков.
Напомним, Центральная избирательная комиссия Беларуси заявила, что на досрочных выборах президента, которые проходили с 4 по 8 августа, проголосовали 41,7% избирателей. Таким образом в основной день голосования хватило бы меньше 10% избирателей, чтобы выборы состоялись.
Как известно, ранее пользователи пожаловались на перебои в работе интернетаи связи в Беларуси. Оператор утверждает, что виной всемузаграничный трафик.
Кроме того, избирателей предупреждают, что им могут выдавать на участках заранее испорченные или недействительные бюллетени.
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