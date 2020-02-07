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В Молдове сделали четкое заявление о вводе российских войск из Приднестровья

7 февраля, 06:20

Молдова ведет переговоры с РФ о выводе войск и вывозе боеприпасов из Приднестровья

Российский солдат в Приднестровье

Российский солдат в Приднестровье / Фото: Getty Images

Молдова ведет переговоры с Россией о выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья, присутствие которой оспаривает. Однако работу российских миротворцев Кишинев признает законной, заявил в ходе прошедшей в четверг в Кишиневе пресс-конференции министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелиу Чокой.

"С Россией ведутся переговоры о выводе ОГРВ, - сказал он. – Мы этот вопрос обсуждаем постоянно".

"Что же касается российских миротворцев, то они там находятся на основе межгосударственного соглашения. В состав миротворческих сил входят также и молдавские военные, и группа украинских офицеров", – сказал Чокой.

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Он подчеркнул, что во время вооруженного конфликта в 1992 году расквартированные в Приднестровье российские военные способствовали прекращению вооруженной конфронтации.

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"Подразделения бывшей 14-й российской армии тогда не вошли в Приднестровье. Они там находились. И на каком-то этапе предприняли действия для стабилизации ситуации", - пояснил министр.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что вопрос реинтеграции Приднестровья в состав Молдовы необходимо решить на референдуме.

Ранее в правительстве Молдовы заявили, что разрабатываютплан действий по выполнению резолюции ООН о выводе российских войск из Приднестровья.

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Приднестровье Молдова миротворцы

Источник: ТАСС

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