В Молдове задержан наемник "Захар": руководил "Волчьей стаей" в "ЛНР"
Молдавские правоохранители арестовали пособника боевиков, который два года воевал против украинской армии на Донбассе
Спустя несколько месяцев после того, как снайперы Вооруженных сил Украины уничтожили на Донбассе молдавского наемника "Пилота", в Молдавии задержали другого пособника боевиков.
Как сообщили в Службе информации и безопасности Молдовы (SIS) 31-летний мужчина был известен по позывному "Захар" и руководил бандитской группировкой "Волчья стая", которая действовала на территории так называемой "ЛНР".
Молдавский наемник боевиков занимался обеспечением группировки обмундированием и оружием, выявлением диверсантов и проверкой машины на наличие взрывчатки.
Территорию Молдовы "Захар" покинул в 2012 года и в 2014-2015 годах принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. После этого боевик отправился в Россию, где работал монтажником. 18 апреля его задержан в аэропорту Кишинева.
"Мужчина был задержан на 72 часа. В его отношении возбуждено уголовное дело факту нарушения статье 141 УК Республики Молдова ("Наемничество" – ред.). Если его вина будет доказана, мужчине грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет", – резюмировали в SIS.
Напомним, ранее стало известно о суде над боснийским наемником боевиков Гаврилой Стевичем, который был членом группировки "Йован Шевич", позже переименованной в "Сербский гусарский полк".
Мы также писали, что суд немецкого Мюнхена приговорил воевавшего против Украины на Донбассе племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселева к двух годам и трем месяцам лишения свободы за угрозу государственной безопасности.
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