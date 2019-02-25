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ВСУ ликвидировали боевика "Пилота" из Молдовы: появились фото

Сегодня, 17:29

В соцсетях боевики пишут, что наемника в "бригаду-200" отправил меткий выстрел снайпера

Фото: Facebook
ВСУ ликвидировали боевика "Пилота" из Молдовы: появились фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/409/86b/5c740986b29c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/409/86b/5c740986b29c8.jpg Донбасс В соцсетях боевики пишут, что наемника в «бригаду-200» отправил меткий выстрел снайпера

На Донбассе украинские военные ликвидировали очередного боевика. На этот раз украинские военные подстрелили наемника из Молдовы. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики) 23 февраля пополнил Андрей Ткаченко с позывным "Пилот" из Кишинева.

Как пишут товарищи ликвидированного боевика в соцсетях, "Пилота" застрелил снайпер в районе населенного пункта Золотое.

Напомним, 23 февраля боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, при этом восемь раз применялось запрещенное "Минском" вооружение с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. В результате боев и украинская армия, и боевики понесли потери.

Отметим, что на следующий день, 24 февраля, на Донбассе снайпер уничтожил боевика "Остапа". Как стало известно, бесславную "бригаду-200" пополнил предатель Украины из Докучаевска Андрей Остапов.

Как уже сообщал на днях офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", на Донбассе был уничтожен комбат боевиков "Грек" и еще трое боевиков. Два года назад на Донбассе украинские воины уже уничтожили одного "Грека" – позывной оказался не фартовым.

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Тег Донбасс, Молдова, снайпер, ВСУ, боевик, наемник

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