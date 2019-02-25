ВСУ ликвидировали боевика "Пилота" из Молдовы: появились фото
В соцсетях боевики пишут, что наемника в "бригаду-200" отправил меткий выстрел снайпера
На Донбассе украинские военные ликвидировали очередного боевика. На этот раз украинские военные подстрелили наемника из Молдовы. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики) 23 февраля пополнил Андрей Ткаченко с позывным "Пилот" из Кишинева.
Как пишут товарищи ликвидированного боевика в соцсетях, "Пилота" застрелил снайпер в районе населенного пункта Золотое.
Напомним, 23 февраля боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, при этом восемь раз применялось запрещенное "Минском" вооружение с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. В результате боев и украинская армия, и боевики понесли потери.
Отметим, что на следующий день, 24 февраля, на Донбассе снайпер уничтожил боевика "Остапа". Как стало известно, бесславную "бригаду-200" пополнил предатель Украины из Докучаевска Андрей Остапов.
Как уже сообщал на днях офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", на Донбассе был уничтожен комбат боевиков "Грек" и еще трое боевиков. Два года назад на Донбассе украинские воины уже уничтожили одного "Грека" – позывной оказался не фартовым.
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