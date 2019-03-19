В Новой Зеландии полиция планирует за сутки завершить идентификацию жертв терактов в мечетях

Семьи 21 погибшего в результате нападения на мечети уже получили тела своих родных для погребения

Фото: AFP

В Новой Зеландии полиция планирует за сутки завершить идентификацию жертв терактов в мечетях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b2d/a3e/5c8b2da3eee42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b2d/a3e/5c8b2da3eee42.jpg 2019-03-19T23:43:20+02:00 Другие страны Семьи 21 погибшего в результате нападения на мечети уже получили тела своих родных для погребения

Семьи 21 погибшего в результате атаки на мечети в новозеландском Крайстчерче получили тела своих родных для погребения. Ожидается, что процедура идентификации всех жертв теракта будет закончена в среду до конца дня. Об этом сообщил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш.

"Идентификацией жертв заняты порядка 120 человек: врачи, прозекторы и офицеры полиции, которые стараются все сделать как можно быстрее", — заметил комиссар. В совместном расследовании преступления заняты не только полиция и спецслужбы Новой Зеландии, но и федеральная полиция Австралии, ФБР США и спецслужб ряда других стран мира. "Это в полном смысле слова интернациональное расследование. Сейчас мы имеем полную поддержку правоохранительных и специальных служб США, Австралии и еще пяти стран мира, что позволит нам восстановить полную и исчерпывающую картину преступления для суда в кратчайшие сроки", — резюмировал Буш.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали 50 человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

Также мы писали о том, что обвиняемый в убийстве 50 человек Брентон Таррант оказал сопротивление при задержании, а в его машине было обнаружено две самодельные бомбы. Кроме того, Таррант отказался от услуг адвоката. Как рассказал назначенный судом адвокат стрелка Ричард Питерс, что за время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном. Причиной отказа, по мнению Питерса, стало желание использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов.

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