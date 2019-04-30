В Новой Зеландии сообщили о минировании дома: полиция задержала подозреваемого
Минирование произошло в городе Крайстчерч в доме рядом с мечетью
Полиция Новой Зеландии задержала 33-летнего мужчину в ходе проверки сообщения о взрывчатке в городе Крайстчерч, где в марте произошел масштабный теракт, в результате которого погибли 49 людей. Об этом сообщила местная полиция.
Так, в полицию сообщили, что в одном из домов на улице Ньюкасл-стрит может находиться взрывное устройство. Туда прибыли офицеры полиции и взрывотехники. Место инцидента, находящееся рядом с мечетью Линвуд, немедленно оградили кордонами полиции, а жителей близлежащих домов эвакуировали в Линвуд-колледж, который находится неподалеку.
"Офицеры полиции проводят проверку в пригороде Крайстчерча Филлипстауне после сообщения о подозрительных предметах, якобы находящихся в одном из пустующих домов. Был задержан 33-летний мужчина, который сейчас дает объяснения по поводу инцидента. В качестве меры предосторожности мы эвакуировали жителей всех домов на трех прилегающих улицах и просим жителей города воздержаться от посещения района", — говорится в сообщении.
Напомним, что в связи с масштабным терактом в Крайстчерче в стране был объявлен траур. По всей стране в память о погибших выполняли "хаку" – ритуальный танец коренных новозеландцев – маори.
Нападавший — 28-летний австралиец Брентон Таррант — был заключен под стражу и по решению суда останется в заключении до следующего заседания, назначенного на 14 июня.
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