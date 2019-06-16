В Новой Зеландии столкнулись два самолета – есть погибшие
Управление гражданской авиации и полиция начали расследование
В Новой Зеландии, где недавно произошла стрельба возле школы, столкнулись два самолета в небе над городом Мастертон. В результате погибли два пилота, такое сообщение опубликовали на официальном сайте местных правоохранителей в воскресенье.
"Мы можем подтвердить, что два человека погибли сегодня (ред. – 16 июня) в результате крушения легкомоторных самолетов в Мастертоне. К месту крушения стянуты силы полиции и специальных служб, близлежащие дороги перекрыты", — указано в сообщении полиции.
По ее данным, для расследования причин аварии на месте будут работать сотрудники управления гражданской авиации Новой Зеландии и комиссии по расследования транспортных происшествий.
К моменту прибытия аварийных служб оба воздушных судна были охвачены огнем. Ведется расследование причин аварии.
Напомним, минимум 93 человека погибли в результате аварии пассажирского парома в реке Тигр в Ираке. По предварительным данным причиной трагедии стал троекратный перегруз парома – при максимальной пассажировместимости в 75 человек на его борту по уточненной информации находились от 170 до 250 человек.
Кроме этого, ранее в Португалии потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека. Как сообщили в местной спасательной службе, авиакатастрофа случилась 9 июня в непосредственной близости от аэродрома небольшого городка Лейрия на западе страны.
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