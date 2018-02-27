В ООН жалуются, что людей в Гуте не могут эвакуировать в больницы

Сегодня, 16:54

Совет Безопасности требует прекращения боевых действий на 30 дней

Фото: AFP
Фото: AFP

Представитель управления Верховного комиссара ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) Йенс Лерке сообщил, что ситуация в Восточной Гуте, Сирия, не позволяет провести эвакуацию нуждающихся в медпомощи людей и доставить гуманитарные конвои. 

"Мы располагаем докладами о том, что этим утром в Восточной Гуте шли непрекращающиеся бои. Ясно, что сложившаяся ситуация не позволят ввезти конвои или совершить медицинскую эвакуацию", – заявил Лерке на брифинге в Женеве.

Он также отметил, что данная проблема является вопросом жизни и смерти, и что необходимо "прекращение боевых действий на 30 дней в Сирии, как требует того Совет Безопасности ООН".

Ранее сообщалось об обстреле боевиками гуманитарного коридора в Восточной Гуте. В Управлении гражданской обороны пригорода Дамаска сообщили в свою очередь об артиллерийском обстреле ряда районов Восточной Гуты.

Напомним, президент РФ Владимир Путин распорядился ввести пятичасовые "гуманитарные паузы" в Гуте, которые начали действовать во вторник, 27 февраля.

Режим тишины будет действовать ежедневно с 9:00 до 14:00. Это позволит гражданским покинуть район, который в последние дни жестоко бомбили сирийские правительственные силы, поддерживаемые РФ. 

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Путина оказать максимальное давление на сирийский режим,чтобы он остановил бои в Восточной Гуте.
Сирия, ООН, эвакуация, перемирие, гута
Источник:

Интерфакс

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