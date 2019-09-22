В Пакистане пассажирский автобус попал в жуткое ДТП: 26 погибших

Еще более 10 человек пострадали

Фото: Twitter Breaking News

На севере Пакистана пассажирский автобус врезался в холм. Жертвами ДТП стали 26 человек, сообщает Dawn.

Авария случилась сегодня, 22 сентября, на перевале в регионе Гилгит. Как рассказали полицейские, автобус принадлежал частной компании и направлялся из округа Скарду в город Равалпинди. Причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением.

Среди погибших есть женщины и дети. Кроме того, пострадали 12 человек – их доставили в госпиталь в городе Чилас.

Напомним, не так давно в Азербайджане произошло жуткое ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легковушки. В результате аварии пострадали по меньшей мере 19 человек.

Кроме того, ранее в городе Агра в индийском штате Уттар-Прадеш на скоростном шоссе автобус упал в канал. Жертвами ДТП стали 29 людей, еще 17 пассажиров получили травмы.

Также мы сообщали, что в марте этого года в Польше украинский автобус, следовавший из Киева в Свиноуйсьце, попал в ДТП у населенного пункта Тур в Лодинском воеводстве. В результате аварии погиб водитель автобуса, еще два человека попали в больницу.

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