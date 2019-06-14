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Возле Мехико разбушевался вулкан: "плюется" пеплом

14 июня, 22:34

Попокатепетль, который расположенный в 70 км от Мехико, входит в число самых крупных и активных вулканов на территории Мексики

Фото: AFP

Вулкан Попокатепетль близ столицы Мексики произвел мощный выброс пепла и пара. Об этом сообщило в своем Twitter Национальное управление гражданской обороны латиноамериканской страны.

"Удалось оценить, что его столба пепла высота достигла 5 км", — отмечается в записи. Ситуация не представляет опасности для населения, средний уровень угрозы, действующий в настоящее время в районе вулкана, изменен не был.

В начале апреля национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон исключил возможность мощного извержения Попокатепетля, несмотря на рост его активности в текущем году.

Попокатепетль, расположенный в 70 км от Мехико, достигает высоты 5,42 км и входит в число самых крупных и активных вулканов на территории латиноамериканской страны.

Напомним вулкан Попокатепетль, по праву занимающий второе место среди главных мексиканских вершин и являющийся одним из крупнейших в мире, проснулся в начале марта.


Ранее на итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Из-за облака пепла международный аэропорт Фонтанаросса отменил часть авиарейсов.

Мы также писали об извержении вулкана в Японии – столб дыма и пепла выбросило в воздух на высоту 6 километров. Редкое природное явление произошло 17 января на крошечном острове Кутиноерабу.

Кроме того, сообщалось, что активизация вулкана Кракатау в Индонезии привело к катастрофе колоссальных масштабов: извержение спровоцировало мощное цунами, которое обрушилось на индонезийские провинции Бантен и Лампунг. Жертвами стихии стали более четырех сотен человек, более 1,5 тыс. пострадали и еще более 40 тыс. человек были эвакуированы.

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Тег Мексика, вулкан, Мехико, Попокатепетль

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Источник:

ТАСС

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