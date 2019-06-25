Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В парламенте Грузии подрались депутаты: видео "поединка"

25 июня, 15:00

Конфликт разгорелся из-за нежелания коалиции обсуждать отставку министра

Фото: AFP

На фоне и без того накалившейся ситуации в Грузии члены грузинского парламента устроили драку во время пленарного заседания 25 июня.

Инцидент произошел после того, как коалиция отказалась по требования оппозиционеров внести поправки в повестку дня и рассмотреть требования участников народных протестов – отставку министра внутренних дел Георгия Гахарии и освобождение демонстрантов, которые были задержаны в ночь на 21 июня в Тбилиси.

Читайте также

Кроме того, что члены правящей партии "Грузинская мечта" проголосовали против изменения в порядок заседания, глава ее фракции Мамука Мдинарадзе назвал оппозицию "главным злом для Грузии" из-за попытки использовать протест для смены власти в стране.

Сразу после этого эмоции в зале пленарных заседаний преобладали над разумом и депутаты решили отстоять свои убеждения в рукопашную. После того, как их разняли приставы, был объявлен технический перерыв.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.


Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, Грузия, драка, парламент

Вы сейчас просматриваете новость " В парламенте Грузии подрались депутаты: видео "поединка"". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Пошли Путина на...": в Грузии продолжаются массовые протесты, опубликованы фото и видео

22 июня, 12:52

Акция протеста в Тбилиси продолжалась всю ночь

Беспорядки в Тбилиси: сотни демонстрантов задержаны, начался суд

21 июня, 16:50

Под суд отправились первые десятки протестующих, обвиняемые в насилии против полиции

Столкновения в Грузии: в МИД сообщили о ситуации по украинцам

21 июня, 11:40

В грузинской столице продолжаются уличные противостояния с силовиками, десятки пострадавших

Число пострадавших на протесте в Тбилиси очень резко выросло

21 июня, 13:34

Большинство потерпевших попали в больницы с травмами глаз, ушибами и вывихами

Протестующие в Тбилиси строят баррикады

21 июня, 05:44

В центре грузинской столицы мобилизованы полицейские силы

Участники митинга в Тбилиси не придумали дальнейших планов

22 июня, 01:59

Лидеры оппозиционных партий на митинге не присутствуют

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

На что способно обычное дегтярное мыло

С 1 июля в Украине проведут перерасчет пенсий

Тростью по лбу. Игорь Мосийчук подрался с Олегом Ляшко

Пирамида Хеопса оказалась совсем не тем, чем кажется

Генерал СБУ раскрыл детали дела об убийстве ребенка копами

Мендель вступила в словесную перепалку с сотрудником «5 канала»

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента

Мамаева и Кокорина поместили в стеклянный бокс на суде

Откуда взялся толстяк, побивший Энтони Джошуа

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

9 звездных детей, которые рано созрели для свадьбы

7 детей российских звезд, которые рано начали взрослую жизнь
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь