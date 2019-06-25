В парламенте Грузии подрались депутаты: видео "поединка"

Конфликт разгорелся из-за нежелания коалиции обсуждать отставку министра

Фото: AFP

На фоне и без того накалившейся ситуации в Грузии члены грузинского парламента устроили драку во время пленарного заседания 25 июня.

Инцидент произошел после того, как коалиция отказалась по требования оппозиционеров внести поправки в повестку дня и рассмотреть требования участников народных протестов – отставку министра внутренних дел Георгия Гахарии и освобождение демонстрантов, которые были задержаны в ночь на 21 июня в Тбилиси.

Кроме того, что члены правящей партии "Грузинская мечта" проголосовали против изменения в порядок заседания, глава ее фракции Мамука Мдинарадзе назвал оппозицию "главным злом для Грузии" из-за попытки использовать протест для смены власти в стране.

Сразу после этого эмоции в зале пленарных заседаний преобладали над разумом и депутаты решили отстоять свои убеждения в рукопашную. После того, как их разняли приставы, был объявлен технический перерыв.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.

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