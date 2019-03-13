В Перу селевой поток смыл с трассы машины с людьми

На месте оползня работают спасатели, но найти выживших шансов практически нет

В Перу селевой поток смыл с трассы машины с людьми 2019-03-13T16:39:40+02:00 Другие страны На месте оползня работают спасатели, но найти выживших шансов практически нет

В перуанских горах на оживленную автотрассу, сошел селевой поток, спровоцированный сильными ливнями.

В результате случившегося не менее восьми человек числятся пропавшими без вести.

На месте оползня работают спасатели, а для расчистки завалов была привлечена тяжелая техника. Впрочем, шансы найти под ними выживших очень малы – спасатели на это даже не надеются.

После ЧП трасса оказалась временно заблокирована.

Напомним, ранее в этом месяце в американском штате Колорадо сошла лавина прямо на глазах у сотен водителей, которые ехали по одной из трасс. Стихия на некоторое время парализовала движение по автодороге, однако в результате никто не пострадал.

Мы также писали, что ливнями сейчас заливает не только Перу, а и бразильский штат Сан-Паулу, где жертвами стихии стали не менее дюжины человек. Дожди спровоцировали коллапс 54 строений, падение десятков деревьев и три сильных оползня.

Также сообщалось об оползне в Индонезии, который сошел на незаконном золотодобывающем руднике на острове Сулавеси. Жертвами стихийного бедствия стали не менее шести человек.

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