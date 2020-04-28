В Перу заключенные устроили бунт из-за коронавируса: 9 убитых и десятки раненых

По предварительной информации, все погибшие умерли от огнестрельных ранений

По меньшей мере девять заключенных погибли во время беспорядков, произошедших в тюрьме "Мигель Кастро Кастро" на окраине перуанской столицы Лимы.

Об этом сообщила во вторник местная радиостанция RPP со ссылкой на данные Национального пенитенциарного института.

Беспорядки начались в знак протеста против внесения изменений в законопроект об амнистии, который перуанские власти готовятся принять для сдерживания распространения коронавируса в пенитенциарных учреждениях.

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Фото: скриншот видео

Заключенные, выступающие против его ужесточения, стали поджигать матрасы в камерах и бросать тяжелые предметы в надзирателей. Руководство тюрьмы не смогло подавить бунт своими силами и вызвало на помощь около 200 сотрудников различных силовых ведомств.

По предварительной информации, все погибшие умерли от огнестрельных ранений. Еще 67 человек получили ранения. Среди них — 60 надзирателей, пятеро полицейских и двое заключенных.

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Фото: скриншот видео

По последним данным, коронавирус в Перу был подтвержден у 28 699 человек, из них 782 умерли.

Напомним, ранее в столице Аргентины Буэнос-Айресе заключенные тюрьмы в районе Вилья Девото устроили массовый бунт, требуя спасти их от распространения коронавируса. Первые беспорядки начались 23 апреля, после того, как арестанты узнали, что несколько человек в учреждении заражены вирусом. Они потребовали освободить тех, у кого есть повышенный риск заражения коронавирусом. Заключенные подожгли матрасы и захватили несколько этажей здания и около десятка взобрались на крышу с требованием спасти их от смерти.

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А в итальянских тюрьмах из-за временного запрета на свидания с родными и друзьями вспыхнули массовые беспорядки. Эти меры приняли, чтобы помешать стремительному распространению нового коронавируса в стране, но заключенных это не остановило.

О бунте в Черновицком СИЗО смотрите в видеоролике:

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