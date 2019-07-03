Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В пригороде столицы Туниса прогремел взрыв

3 июля, 03:29

Пострадавших среди мирных жителей и полицейских нет

Фото: AFP

Мощный взрыв прогремел во вторник вечером в одном из пригородов столицы Туниса. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

По имеющимся данным, мужчина, подозревавшийся в причастности к взрывам, прогремевшим в минувший четверг в столице Туниса, совершил самоподрыв после того, как его обнаружили и окружили сотрудники сил безопасности.

Как отмечает телеканал "Аль-Арабия", по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей и полицейских нет. Место происшествия к настоящему моменту оцеплено представителями правоохранительных органов.

В четверг в столице страны прогремели два взрыва. Один из них произошел в 100 метрах от посольства Франции, второй — на парковке Национального контртеррористического управления. В результате терактов погиб полицейский, восемь человек получили ранения.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Министерство иностранных дел Украины предупредило украинцев об опасности во время поездок в Тунис, призвав учитывать существующие в этой стране риски, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы.


В связи с участившимися актами терроризма, в ноябре власти Туниса продлили на месяц режим чрезвычайного положения в стране.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Тунис, теракт, взрыв

Вы сейчас просматриваете новость " В пригороде столицы Туниса прогремел взрыв". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теракт в Тунисе: на взрывчатке подорвался смертник

27 июня, 16:09

В результате взрыва пострадали четверо полицейских

В популярной у туристов стране произошла серия терактов: есть жертвы

27 июня, 15:51

Террористы-смертники совершили взрывы в столице Туниса

В Тунисе столкнулись два грузовика: погибли 12 человек

28 апреля, 10:12

Еще более 20 людей в результате аварии получили ранения

В Тунисе более 90% госслужащих вышли на общенациональную забастовку

18 января, 14:42

Госслужащие протестуют против планов Кабмина снизить зарплату бюджетникам

Беспорядки в Тунисе: активист сжег себя на глазах тысяч людей

27 декабря 2018, 18:09

Протестующие вышли на улицы Туниса из-за безработицы, коррупции и низкого уровня жизни

Жена попыталась соблазнить мужа чулками-змеями и попала в больницу

27 декабря 2018, 08:02

Рана женщины оказалась столь глубокой, что пришлось вызвать скорую

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

10 причин почему жить одному — здорово

​Вакарчук в Харькове назвал Крым российским

Радикалы устроили «казнь через повешение» в центре Харькова

Волонтер Марина Шеремет трагически погибла в ДТП

Девушка дня. 17-летняя рекордсменка мира Ярослава Магучих

Космическое шоу: Юпитер будет виден даже в бинокль

В Запорожье избили священника за просьбу выключить радио

Фотографии поля стадиона "Спартака" после концерта "Ленинграда"

Усик стал лауреатом российской премии

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Когда у человека наступает старость

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Гаагский суд обнародовал позиции Украины и РФ по делу о Крыме
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь