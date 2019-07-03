В пригороде столицы Туниса прогремел взрыв
Пострадавших среди мирных жителей и полицейских нет
Мощный взрыв прогремел во вторник вечером в одном из пригородов столицы Туниса. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.
По имеющимся данным, мужчина, подозревавшийся в причастности к взрывам, прогремевшим в минувший четверг в столице Туниса, совершил самоподрыв после того, как его обнаружили и окружили сотрудники сил безопасности.
Как отмечает телеканал "Аль-Арабия", по предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей и полицейских нет. Место происшествия к настоящему моменту оцеплено представителями правоохранительных органов.
В четверг в столице страны прогремели два взрыва. Один из них произошел в 100 метрах от посольства Франции, второй — на парковке Национального контртеррористического управления. В результате терактов погиб полицейский, восемь человек получили ранения.
Стоит отметить, что в прошлом месяце Министерство иностранных дел Украины предупредило украинцев об опасности во время поездок в Тунис, призвав учитывать существующие в этой стране риски, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы.
В связи с участившимися актами терроризма, в ноябре власти Туниса продлили на месяц режим чрезвычайного положения в стране.
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