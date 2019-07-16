В результате поставок российских С-400 Эрдоган рассчитывает усилить свои позиции – эксперт

Эрдоган верит, что российские ЗРК необходимы для укрепления его личного авторитета

Фото: AFP

Руководитель научных исследований международного Института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко полагает, что в результате поставок российских С-400 в Турцию президент Реджеп Эрдоган рассчитывает усилить свои позиции как во внешней политике, так и во внутренней.

Об этом пишет "Голос Америки".

Как представляется политологу, турецкий лидер действует демонстративно, подчеркивая свою независимость перед лицом своего электората.

"Похоже, он верит, что поставки ЗРК, помимо всего прочего, необходимы сегодня для укрепления его личного авторитета, – добавил он в комментарии. Мол, тем самым Эрдоган показывает, что никого не боится, никто ему не указ.

"Кажется, Эрдоган думает, что находится сейчас в выигрышном положении. Что будет дальше, неизвестно", – заметил политолог.

По оценке независимых аналитиков, американские санкции могут стать для турецкой экономики серьезным испытанием с непредсказуемыми последствиями.

Ранее сообщалось, что Администрация президента США определилась с пакетом санкций в отношении Турции, которые будут введены из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Вашингтон намерен объявить о своих намерениях ввести ограничительные меры в конце следующей недели.

Между тем, в аэропорт Мюртед под Анкаройприбыл еще один, уже четвертый, самолет с компонентами российских комплексов С-400 на борту.

Напомним, ранее постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон призвал Анкару отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35.

Кроме того, в ответ на такой шаг Турции США уже исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности.

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