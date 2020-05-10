В Саудовской Аравии установили антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки

В стране уже вылечились 11,4 тысячи человек

В Саудовской Аравии за последние сутки, 9 мая, коронавирусом заразилось рекордное количество людей – 1912. Всего в стране количество пациентов с COVID-19 достигло почти 40 тысяч. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Саудовской Аравии.

Отмечается, что более тысячи больных начали ежедневно фиксировать после 18 апреля.

Кроме того, в ведомстве сообщили о семи новых летальных случаях. Предыдущие три дня ежедневный прирост смертей в стране составлял 10 человек. Всего в Саудовской Аравии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 246 человек.

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В то же время 11,4 тысячи граждан выздоровели, их уже выписали из больницы.

В тренде Количество пациентов с COVID-19 превысило четыре миллиона

Напомним, по состоянию на утро 9 мая во всем мире зафиксировали 4 014 436 случаев инфицирования коронавирусом. Из заболевших 1 387 230 человек выздоровели и 276 251 умер. Сейчас зараженными остаются 2 350 955 человек.

Кроме того, ранее китайский вирусолог назвал сразу несколько методов, с помощью которых борьбу с пандемией коронавируса можно вести эффективнее. Кроме того, ученый назвал самое опасное свойство COVID-19.

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