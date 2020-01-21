В Шанхае подтвердили второй случай заболевания из-за вируса нового типа

Состояние пациента стабилизировалось, угрозы для его жизни нет

Второй случай заражения человека новым типом коронавируса 2019-nCoV подтвержден в Шанхае, еще четверо с подозрением на это же заболевание пока находятся под наблюдением врачей. Об этом говорится в заявлении городского Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения.

Вирус был диагностирован у прибывшего из города Ухань (центральная провинция Хубэй) 35-летнего местного жителя, который 16 января обратился в больницу с симптомами простуды. Тесты на пневмонию нового типа проводились в одной из шанхайских лабораторий. В настоящее время состояние пациента стабилизировалось, угрозы для его жизни нет. Контактировавшие с ним люди находятся под наблюдением врачей.

31 декабря власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни: это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

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В разных городах Китая к настоящему моменту зафиксировано свыше 220 случаев заболевания новым типом пневмонии.

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В Японии выявлен только один случай заболевания новой пневмонией. Это приехавший из КНР гражданин Китая, который постоянно проживает в префектуре Канагава, примыкающей с юго-запада к Токио.

В Китае от поражения новым типом коронавируса умерли уже четыре человека. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку.

Видео: Reuters

Из-за атаки опасного вируса ВОЗ проведет экстренное заседание.

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