В шпионаже на российскую разведку подозревают еще одного австрийца – СМИ

В Австрии подозревают еще одного человека в шпионаже на разведку России. Об этом в воскресенье, 11 ноября, сообщает газета Kronen Zeitung.

По ее данным, это один из сотрудников Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом. По адресу его регистрации, а также в офисе ведомства провели масштабные обыски.

Как сообщалось, полковник австрийской армии сознался в шпионаже в пользу России и получении от нее 300 тысяч евро за проделанную работу.

Также стало известно, что Австрия получила информацию о российском шпионе от Германии. Так, издание Der Standart просто утверждает, что это немецкая служба, а журнал Profil уточняет, что, возможно, речь идет о военной контрразведке ФРГ MAD (Militaristischer Abschirmdienst).

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил о неприемлемости российского шпионажа в Европе. Министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в Россию и предостерегла, что при подтверждении факта шпионажа отношения между двумя странами могут осложниться.