Стало известно, от кого Австрия получила информацию о российском шпионе – СМИ

По данным австрийских СМИ, Австрия получила информацию об отставном полковнике, который подозревается в шпионаже на Россию, от Германии.

Так, издание Der Standart просто утверждает, что это немецкая служба, а журнал Profil уточняет, что, возможно, речь идет о военной контрразведке ФРГ MAD (Militaristischer Abschirmdienst).

По сведениям Profil, информация, которую передавал австрийский полковник, не была сверхсекретной, так как действительно важные посты в министерстве обороны в Вене занимают лишь генералы. Впрочем, он имел доступ к спискам телефонных номеров, внутренним коммуникационным системам, служебным расписаниям.

Напомним, ранее в Минобороны Австрии рассказали, что вычислить российского шпиона им удалось с помощью спецслужбы одной из стран Евросоюза.

Как известно, полковник австрийской армии сознался в шпионаже в пользу России и получении от нее 300 тысяч евро за проделанную работу.

А российский журналист Сергей Канев сообщил, что к шпионскому скандалу также причастен сотрудник ГРУ России Дмитрий Байбородин.