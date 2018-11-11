Стало известно, от кого Австрия получила информацию о российском шпионе – СМИ

Сегодня, 11:39

Власти Австрии узнали об утечке информации от партнерской европейской службы

Стало известно, от кого Австрия получила информацию о российском шпионе &ndash; СМИ

По данным австрийских СМИ, Австрия получила информацию об отставном полковнике, который подозревается в шпионаже на Россию, от Германии.

Так, издание Der Standart просто утверждает, что это немецкая служба, а журнал Profil уточняет, что, возможно, речь идет о военной контрразведке ФРГ MAD (Militaristischer Abschirmdienst).

По сведениям Profil, информация, которую передавал австрийский полковник, не была сверхсекретной, так как действительно важные посты в министерстве обороны в Вене занимают лишь генералы. Впрочем, он имел доступ к спискам телефонных номеров, внутренним коммуникационным системам, служебным расписаниям.

Напомним, ранее в Минобороны Австрии рассказали, что вычислить российского шпиона им удалось с помощью спецслужбы одной из стран Евросоюза. 

Как известно, полковник австрийской армии сознался в шпионаже в пользу России и получении от нее 300 тысяч евро за проделанную работу. 

А российский журналист Сергей Канев сообщил, что к шпионскому скандалу также причастен сотрудник ГРУ России Дмитрий Байбородин.
Россия, Австрия, Германия, шпионаж, шпион, полковник
Источник:

Deutsche Welle

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