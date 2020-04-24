В Швейцарии начали исследование иммунитета местных жителей к новой пандемии

Швейцарские исследователи приступили к сбору образцов крови местных жителей, чтобы установить, какая доля населения страны имеет иммунитет к новому типу коронавируса.

Об этом сообщают франкоязычные СМИ.

Исследование проводит Швейцарская школа общественного здравоохранения SSPH+, которая объединяет в себе 12 научных учреждений.

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Специалисты намерены "собрать эпидемиологические данные об иммунитете" швейцарцев к коронавирусу, говорится в описании программы исследования.

Предполагается, что исследование продлится полгода. Исследователи планируют посредством своей работы определить, как коронавирус нового типа затронул отдельные регионы страны и определенные группы населения.

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Кроме того, ученые намерены изучить, какова продолжительность действия иммунитета к этому вирусу.

В Германии и Италии ранее начали проводить тестирование на антитела к коронавирусной инфекции нового типа.

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По последним данным, с начала вспышки коронавируса в Швейцарии зарегистрировали более 28 тыс. случаев заболевания. Около 1,5 тыс. человек скончалось, почти 20 тыс. выздоровели.

Ранее сообщалось, чтовоенные в Швейцарии в течение двух недель будут поставлять по миллиону масок в день в розничные магазины в рамках борьбы с коронавирусом.

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