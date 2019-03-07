В Швейцарии представили самую дорогую банкноту Европы
Основная тема дизайна купюры – коммуникация и язык
Швейцарский национальный банк (SNB) представил купюру в 1000 франков нового образца, которая станет самой дорогой банкнотой Европы и второй по ценности в мире после купюры в 10 тысяч брунейских долларов.
Купюра, которая поступит в обращение 13 марта этого года, выполнена в фиолетовом цветовом решении с использованием полимерных волокон, как и другие банкноты новой, девятой серии. Основная тема дизайна купюры – коммуникация и язык. Об этом сообщает "112.Украина".
В Швейцарском центробанке отмечают, что в последнее время в мире наметилась тенденция к выводу из обращения особо крупных купюр, поскольку они активно используются в криминальном мире, а также на фоне роста популярности электронных платежей. В частности, Европейский центральный банк принял решение прекратить печатать банкноты в 500 евро с апреля 2019 года.
Однако в силу культурных особенностей в Швейцарии наличные деньги по-прежнему в ходу, заявил заместитель председателя SNB Фриц Цурбрюг.
Как показывают данные за 2017 год, около 70% всех платежей в Швейцарии осуществлялись за наличные. В стоимостном выражении показатель составляет около 45%. Порядка 40% опрошенных хотя бы раз оплачивали покупки банкнотой в 1000 франков в течение года, причем в италоговорящем кантоне Тичино показатель достигает 60%, главным образом за счет населения старше 55 лет.
Полная смена швейцарских франков на купюры нового образца завершится в сентябре 2019 года, когда Центробанк представит последнюю банкноту, номиналом в 100 франков.
Напомним, осенью-2018 года в Украине начала ходить новая банкнота в 20 гривен. По дизайну новая банкнота наследует обновленные банкноты номиналом 100 и 500 гривен. Банкноту номиналом 500 гривен Нацбанк обновил в 2015 году, а в обращение она вышла в апреле 2016 года.
Ранее съемочная группа "Сегодня" стала первой за всю историю работы Центрального хранилища Нацбанка, кому позволили увидеть закрытый процесс уничтожения старых банкнот. Кассир вкладывает деньги в специальную машину – и именно она определяет, какая из купюр еще продолжит свою жизнь. Изношенные банкноты уничтожаются автоматически:
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