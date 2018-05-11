В Швейцарии студент планировал массовое убийство

Сегодня, 22:52

В Швейцарии 19-летний парень планировал массовое убийство в школе

Фото: tio.ch
Фото: tio.ch

В Щвейцарии, где футбольного тренера судят за убийство семьи из четырех человек, арестован студент, который угрожал убить учащихся и сотрудников бизнес-школы в городе Беллинцона, сообщает tio.ch.

Как уточнили в полиции, 19-летнего подозреваемого арестовали 10 мая дома по подозрению в планировании массового убийства. По информации швейцарских СМИ, в его доме в швейцарском кантоне Тичино  правоохранители нашли около 20 пистолетов и других видов огнестрельного оружия.

О подозрительном студенте полицию предупредили учителя. Представитель местного управления образования заявил, что молодой человек – блестящий студент, но имеет личные проблемы.

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Стало известно, что задержанный страдает тяжелыми психическими заболеваниями и отрицал во время допроса, что намеревался кого-то убить. С момента ареста он находится в психиатрической больнице.

Ранее в городе Барабинск Новосибирской области ученик на уроке открыл огонь из ружья. В местной прокуратуре рассказали, что во время инцидента ученики стали бежать и пару человек выпрыгнули в окно со второго этажа, получив серьезные травмы.

Напомним, 18 апреля в России школьник напал с ножом на учительницу и одноклассников. Также он ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег. Оказалось, что страдает запоздалым развитием и проходит обучение не по возрасту. Также выяснилось, что нападавший планировал убить 30 человек.
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