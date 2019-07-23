В Сингапуре изъяли рекордную партию слоновьих бивней

Запрещенный товар контрабандисты пытались переправить из Конго во Вьетнам

Рекордную партию контрабанды конфисковали в Сингапуре, где в этом месяце обнаружили рекордное количество заболевших тропической болезнью – лихорадкой Денге.

Речь идет почти о девяти тоннах слоновых бивней, чтобы срезать которые пришлось убить не менее трех сотен животных.

Также у контрабандистов отобрали 13 тонн панцирных пластин, принадлежащих малайским панголинам или, как их еще называют, ящерам.

Фото: Reuters

Контейнеры незаконно транспортировали из Конго во Вьетнам. Контрабанду прятали в специальных тайниках под древесиной. Общая стоимость изъятого составляет примерно 50 млн. долларов.

Напомним, в марте в столице Филиппин работники международного аэропорта обнаружили четыре чемодана с примерно 1500 черепах редких видов общей стоимостью 90 тысяч долларов.

Кроме того, как мы уже писали, в апреле в Житомирской области пограничники задержали нарушителя, который пытался незаконно переправить в Беларусь более 150 попугаев. Нарушитель пытался сбежать, но пограничники оперативно задержали его, а птиц изъяли и передали сотрудникам ГФС.

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