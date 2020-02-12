В Сирии американские военные открыли огонь по гражданским и убили ребенка

Между военнослужащими США и местным населением произошел конфликт

Видео: Reuters

Подросток погиб в сирийской провинции Хасеке якобы в результате столкновения американских военных с местным населением, еще один человек ранен. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

По его словам, между военнослужащими США и местным населением "произошел конфликт, в результате которого военные США открыли огонь на поражение по гражданским лицам". Как отметил Боренков, "один местный житель получил ранения. Еще один — 14-летний мальчик Фейсал Халид Мухаммад — погиб".

Конфликт произошел после того, как отклонившаяся от маршрута колонна ВС США была остановлена подразделением правительственных войск в районе населенного пункта Харбат-Хамо в провинции Хасеке.

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Ранее сообщалось, что военные США застрелили солдата армии Асада в Сирии.

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Как утверждает официальный представитель антитеррористической коалиции полковник Майлз Каггенс, инцидент произошел возле деревни Хирбат-Амму, к востоку от сирийского города Камышлы в провинции Хасеке.

Напомним, в октябре жители Камышлы забросали картошкой американских военных в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

Позже Трамп решил оставить часть американского военного контингента в Сирии, одна из главных задач солдат – обеспечение контроля над нефтяными месторождениями.

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