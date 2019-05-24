В Сирии боевики захватили военную базу
Они взяли в заложники группу офицеров
В Сирии бандиты напали на военную базу в населенном пункте Джилин в окрестностях провинциального центра Дераа (110 км от Дамаска — ред). Об этом сообщил новостной портал Al-Masdar.
Боевики установили контроль над базой и захватили штаб, взяв в заложники группу офицеров. Их численность не приводится.
Военный источник сообщил порталу, что боевики потребовали от властей освободить в обмен на заложников их бывшего командира Хайсама аль-Харири, который был ранее арестован армейской разведкой.
Командование ВС Сирии пока не прокомментировало события в Джилине.
Напомним, что ранее в Сирии атаковали российскую авиабазу. Мы писали о том, что из-за активизировавшихся бомбардировок со стороны войск сирийского президента Башара Асада и России, с февраля около 140 тысяч человек были вынуждены вновь искать себе убежище на северо-западе Сирии.
Несмотря на поддержку политики президента Владимира Путина в отношении Сирии, абсолютное большинство россиян хочет, чтобы Вооруженные силы РФ покинули эту страну. За срочное завершение военной операции выступили 55% респондентов, хотя верной политику Кремля в отношении Дамаска считает 51% из них.
Территории в северо-западной части Сирии формально находятся под защитой российско-турецкого соглашения. Несмотря на это, силы режима Башара Асада, поддерживаемые российскими войсками, начали наступление на последний оплот сирийских повстанцев.
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