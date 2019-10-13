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В Сирии продолжаются жестокие бои: уже 50 погибших

13 октября, 02:11

Турция утверждает, что уже захватила важный в стратегическом отношении город Рас-эль-Айн

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi

В ходе наступления турецких войск против курдов на северо-востоке Сирии тяжелые бои завязались вокруг приграничного города Рас-эль-Айн.

Об этом пишет BBC.

"Турция утверждает, что уже захватила этот важный в стратегическом отношении город, однако представители преимущественно курдских Сирийских демократических сил (SDF) отрицают это. По последним данным, около 50 мирных жителей погибли по обе стороны границы, около 100 тысяч – вынуждены были покинуть свои дома", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что сирийские демократические силы в субботу призвали своих союзников на Западе закрыть воздушное пространство для турецких военных самолетов.

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Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

Тем временем иранские вооруженные силы начали внеплановые военные маневры около границы с Турцией. Отмечается, что учения проходят в районе озера Урмия в провинции Западный Азербайджан.

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Сирия Турция погибшие бои мирные жители военная операция

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