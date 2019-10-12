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В Сирии прогремел взрыв у аванпоста американских военных

12 октября, 00:12

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала

/ Фото: Reuters

Взрыв рядом с аванпостом американских военнослужащих прогремел в у города Кобани (Айн-эль-Араб) в Сирии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя США.

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. Источник взрыва неизвестен.

Ранее в результате военной операции, которую ведут на севере Сирии турецкие войска, погибли сотни курдских бойцов, о чем 11 октября сообщили в Министерстве обороны Турции.

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"Операция "Источник мира" продолжается в соответствии с планом", – цитирует агентство Anadolu турецких военных.

Отмечается, что в ходе боевых действий были нейтрализованы (то есть убиты либо взяты в плен) 342 участника курдских "Отрядов народной самообороны".

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Ранее сообщалось о нейтрализации 277 курдских бойцов в Сирии. При этом как минимум один погибший был и с турецкой стороны.

Напомним, что 9 октября турецкие войска вошли на территорию Сирии в районе городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн. В операции "Источник мира", кроме вооруженных сил Турции, также задействована поддерживаемая Анкарой Сирийская национальная армия.

Согласно плану Анкары, главной задачей боевых действий в соседнем государстве является создание 480-километровой зоны свободной от боевиков (от реки Евфрат до границы Ирака), которая должна уходить на 32 км вглубь Сирии.

На данный момент НАТО, Евросоюз, Канада, США, Иран и сам Дамаск осудили действия режима турецкого президента Реджепа Эрдогана. Однако Совбез ООН все-таки не сумел согласовать совместное заявление касательно сложившейся ситуации.

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Сирия США Турция взрыв американские военные

Источник: ТАСС

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