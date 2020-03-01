Турция сбила в Сирии два самолета армии Башара Асада: видео

Вслед за двумя военными вертолетами, в Сирии были сбиты еще и два бомбардировщика Су-24 подконтрольных сирийскому диктатору Башару Асаду сил.

Как сообщает сирийское правительственное новостное агентство SANA, турецкие войска сбили самолеты 1 марта в приграничной провинции Идлиб.

Пилоты обоих самолетов благополучно добрались на парашютах до земли и не пострадали.

Также некоторое время назад стало известно о том, что возле города Саракиб в Идлибе сирийская армия сбила беспилотник мятежников – дрон Anka-S был изготовлен Турцией, которая поддерживает силы, сражающиеся с режимом Асада.

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В Министерстве национальной обороны Турции подтвердили атаку на самолеты.

"Были сбиты принадлежащие режиму два самолета Су-24, которые атаковали наши самолеты", – отметили в ведомстве, не признав свою непосредственную причастность к случившемуся.

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Также в министерстве заявили об уничтожении двух систем ПВО, одна из которых ранее сбила беспилотник.

Кроме того, в этот же день телеканал Sky News Arabia заявил о том, что Сирия закрыла воздушное пространство над северо-западной частью страны, включая Идлиб.

"Любой самолет, нарушивший воздушное пространство в указанной зоне, будет рассматриваться как враждебный и будет сбит, чтобы не допустить выполнения им агрессивных целей", – говорится в заявлении сирийских военных.

Напомним, ранее на этой неделе в Сирии в очередной раз заострилась ситуация – российская и сирийская авиация атаковали позиции турецких военных и сражающейся с режимом Асада Сирийской свободной армии. В результате авиаудара погибли 33 и были ранены 35 турецких солдат.

Позже стало известно, что беспилотник вооруженных сил Турции уничтожил российский зенитный комплекс "Панцирь-С1" на территории Сирии.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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