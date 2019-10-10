В Сирии в результате турецких авиаударов погибли мирные жители

По данным турецких СМИ, с начала операции турецкие военные уничтожили 55 террористических целей

/ Фото: Reuters

Не менее 11 человек погибли в ходе турецкой операции на севере Сирии, среди которых – восемь мирных жителей.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев.

В свою очередь турецкая газета Daily Sabah отмечает, что с начала операции турецкие военные уничтожили 55 "террористических целей".

Реклама

Ранее НАТО и Евросоюз уже выразили обеспокоенность началом военной операцией Турции в Сирии и призвали Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.

Кроме того, ближайший союзник сирийского режима Башар Асада – Иран – также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей.

В тренде ПАСЕ обвинила скандального российского депутата в сливе информации кремлевским СМИ

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал начало наступательной операции Турции в Сирии плохой идеей.

Стоит отметим, что ранее Пентагон проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама