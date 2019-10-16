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В Совбезе ООН проведут экстренную встречу по ситуации в Сирии

16 октября, 07:31

Встречу проведут по запросу пяти европейских членов Совета

/ Фото: AFP

В связи с военной операцией Турции на северо-востоке Сирии сегодня, 16 октября, Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу.

Как сообщил источник в штаб-квартире ООН, заседание проведут по запросу пяти европейских членов Совета – Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

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В свою очередь в ЕС осудили проведение Турцией операции "Источник мира" на севере Сирии , а также подчеркнули негативные последствия военной операции.

Также страны Европы выступили за введение ограничения на поставку оружия Турции. О поддержке эмбарго уже заявила Швеция, Бельгия, Испания, Франция, Люксембург, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Латвия и Германия. Впрочем, единогласия по вопросу поставок станы еще не достигли.

Кроме того, в связи с этой ситуацией президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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Сирия ООН Совбез ООН заседание

Источник: Интерфакс

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