В США ответили на просьбу Насти Рыбки

В посольстве отметили, что не смогут предоставить ей политическое убежище

Посольство США в Минске дало ответ на просьбу Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) предоставить ей политическое убежище, после того, как ее арестовали в Таиланде за организацию секс-тренингов.

Об этом пишет Lenta.ru

"Будучи за пределами Соединенных Штатов, можно просить только о статусе беженца", – сказал представитель дипмиссии.

В посольстве также отметили, что такие решения должны рассматривать служба гражданства и иммиграции министерства внутренней безопасности.

Напомним, 26 февраля тайская полиция прибыла в один из отелей поздно вечером и обнаружила там 43 российских туристов обоих полов, ожидающих секс-тренинга. Туристы сообщили, что заплатили 20 тыс. бат (около 16 тыс. грн) за участие в тренинге, на котором их должны были научить доводить секс-партнёров до оргазма. После прохождения курса они рассчитывали получить соответствующий сертификат. Десять инструкторов были доставлены в полицейский участок. Среди десяти задержанных в Паттайе – секс-тренер Александр Лесли (Кириллов) и Анастасия Рыбка (Вашукевич).

Также несколько дней назад стало известно, что полиция Таиланда намерена подать в суд на группу россиян, среди которых Анастасия Вашукевичи ее "секс-наставник". Задержанная группа нанесла ущерб репутации Таиланда в мире.