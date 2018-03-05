В США ответили на просьбу Насти Рыбки

Сегодня, 20:13

В посольстве отметили, что не смогут предоставить ей политическое убежище

Настя Рыбка. Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru
Настя Рыбка. Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru

Посольство США в Минске дало ответ на просьбу Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) предоставить ей политическое убежище, после того, как ее арестовали в Таиланде за организацию секс-тренингов. 

Об этом пишет Lenta.ru

"Будучи за пределами Соединенных Штатов, можно просить только о статусе беженца", – сказал представитель дипмиссии.

В посольстве также отметили, что такие решения должны рассматривать служба гражданства и иммиграции министерства внутренней безопасности.

Напомним, 26 февраля тайская полиция прибыла в один из отелей поздно вечером и обнаружила там 43 российских туристов обоих полов, ожидающих секс-тренинга. Туристы сообщили, что заплатили 20 тыс. бат (около 16 тыс. грн) за участие в тренинге, на котором их должны были научить доводить секс-партнёров до оргазма. После прохождения курса они рассчитывали получить соответствующий сертификат. Десять инструкторов были доставлены в полицейский участокСреди десяти задержанных в Паттайе – секс-тренер Александр Лесли (Кириллов) и Анастасия Рыбка (Вашукевич). 

Также несколько дней назад стало известно, что полиция Таиланда намерена подать в суд на группу россиян, среди которых Анастасия Вашукевичи ее "секс-наставник". Задержанная группа нанесла ущерб репутации Таиланда в мире.
США, Таиланд, Беларусь, рыбка, Настя Рыбка

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