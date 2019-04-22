В Стамбуле рухнула жилая многоэтажка: видео
В результате инцидента никто не пострадал
В Стамбуле в результате сдвига обвалился четырехэтажный жилой дом
Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Одно из зданий рухнуло перед большой толпой очевидцев и телекамер, которые в прямом эфире транслировали момент обрушения. Из-за обвала припаркованные машины упали в котлован.
Жителей обрушенного здания накануне эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал. Еще десять близлежащих зданий из соображений безопасности были эвакуированы.
Между тем, спасатели Бразилии завершили поиск пропавших в результате обрушения двух незаконно построенных жилых зданий в Рио-де-Жанейро 12 апреля. Тело последней, 23-й жертвы нашли в воскресенье утром.
Ранее мы сообщали о 22 жертвах обрушения. В спасательной операции принимали участие более 100 пожарных, 30 военных инженеров и собаки-спасатели.
А в Киеве скончалась женщина, пострадавшая при обрушении бетонных плит перекрытия на улице Новоконстантиновской, 2.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Стамбуле рухнула жилая многоэтажка: видео". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Бразилии нашли тело последней жертвы обрушения жилых домов
Спасатели не исключают, что там могут быть и другие погибшие, о которых до сих пор не известно
В Севастополе провалился грунт вместе с машинами: опубликованы фото и видео
К счастью, обошлось без пострадавших
В Рио-де-Жанейро при обрушении двух домов погибли почти два десятка человек
В результате обрушения пострадали восемь человек, из них трое находятся в больнице