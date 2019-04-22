В Стамбуле рухнула жилая многоэтажка: видео

В результате инцидента никто не пострадал

Видео: DHA

В Стамбуле в результате сдвига обвалился четырехэтажный жилой дом

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Одно из зданий рухнуло перед большой толпой очевидцев и телекамер, которые в прямом эфире транслировали момент обрушения. Из-за обвала припаркованные машины упали в котлован.

Жителей обрушенного здания накануне эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал. Еще десять близлежащих зданий из соображений безопасности были эвакуированы.

Между тем, спасатели Бразилии завершили поиск пропавших в результате обрушения двух незаконно построенных жилых зданий в Рио-де-Жанейро 12 апреля. Тело последней, 23-й жертвы нашли в воскресенье утром.

Ранее мы сообщали о 22 жертвах обрушения. В спасательной операции принимали участие более 100 пожарных, 30 военных инженеров и собаки-спасатели.

А в Киеве скончалась женщина, пострадавшая при обрушении бетонных плит перекрытия на улице Новоконстантиновской, 2.

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