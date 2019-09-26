В Стамбуле землетрясение обрушило минарет мечети: видео

Одна из башен мечети Хаджи Ахмета в районе Авджылар не выдержала подземных толчков

Спустя полтора месяца после того, как землетрясение повредило около тысячи домов в Турции, в Стамбуле случилось землетрясение, в результате которого были повреждены несколько зданий, а также пострадали люди.

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров в Мраморном море, но толчки ощущались по всей западной части моря.

В результате случившегося в районе Авджылар обрушился минарет мечети Хаджи Ахмета, из-за чего пострадали несколько человек.

Реклама

Фото: REUTERS/Murad Sezer

В тренде Facebook удалил группу украинцев, поддерживавших Трампа

Кроме того, в районе Силиври обрушилась крыша здания, из-за чего были травмированы пять человек. Из-за землетрясения некоторые школы были закрыты, а также эвакуировали люди из местной больницы.

В целом сообщается о восьми пострадавших в результате случившегося. Глава турецкого Минздрава утверждает, что погибших нет.

Напомним, в марте три человека получили легкие ранения в результате мощного землетрясения на западе Турции.

Мы также писали, о землетрясении магнитудой 4,5, которое случилось в провинции Малатья на востоке Турции в апреле.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама