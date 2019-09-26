В столице Австралии легализовали марихуану

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В австралийской столице Канберре приняли законопроект о легализации марихуаны для собственного использования.

Об этом сообщает местный телеканал АВС.

"Законы (ACT), приняты на законодательном собрании сегодня днем, позволяют иметь до 50 граммов (каннабиса – ред.) на человека и максимум четыре растения на каждое домохозяйство. Они вступят в силу с 31 января 2020 года", – говорится в сообщении.

При этом, выращивать растения можно будет только в закрытых помещениях, а употреблять марихуану в общественных местах или рядом с детьми запрещено.

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Одновременно отмечается, что принятый закон противоречит национальному закону о наркотиках, которым владение марихуаной запрещено. Поэтому полиция сохраняет за собой право арестовывать и обвинять кого-то с канабисом соответствии с этими законами.

На данный момент австралийские законодатели дорабатывают законопроект.

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Как сообщалось, в январе прошлого года правительство Австралии приняло решение разрешить компаниям, имеющим лицензии на выращивание и производство медицинской марихуаны, экспортировать свою продукцию на Зеленый континент.

Между тем, комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений передал для регистрации в Верховной Раде законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский поддерживает легализацию марихуаны в медицинских целях, но только в каплях. Он даже консультировался по поводу легализации легких наркотиков с известным врачом.

Также в последнее время обсуждается вопрос легализации легких наркотиков. Инициаторами должны выступать не только депутаты, но и врачи, однако вопрос стоит не только в открытом доступе, а и в выращивании сырья. Читайте подробней, кто против и почему это сложно в Украине.

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