В Украине могут разрешить марихуану для медицинских целей
В профильном парламентском комитете решили начать разработку законопроекта о применении марихуаны в медицинских целях
Марихуану в медицинских целях могут разрешить в Украине. Накануне комитет Верховной Рады по правам человека всем составом поддержал петицию о легализации медицинского каннабиса. Сделали это после того, как соответствующая петиция набрала рекордное количество – 25 тысяч голосов – на сайте парламента.
Следовательно, в комитете решили начать разработку законопроекта о применении марихуаны в медицинских целях, создать рабочую группу из специалистов других профильных комитетов и просить Кабинет Министров исключить каннабис из перечня наркотических веществ.
Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун поддержала легализацию медицинского каннабиса в Украине. По ее словам, он помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие.
Отметим, что в Украине идет война с гашишем и марихуаной – наркотиками из конопли. Молодые специалисты из Департамента противодействия наркопреступности очень стараются, ведь этот наркотик по украинским государственным документам страшнее кокаина. Однако есть и мнения, что каннабис может помочь в медицине. Сайт "Сегодня" разбирался, чего больше от конопли – вреда или пользы.
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